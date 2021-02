S-a modificat ritualul BOTEZULUI? Adina Alberts a răbufnit: Medicul Adina Alberts a comentat, joi, la Antena 3, decizia BOR de a nu modifica in vreun fel botezul, dupa ce in ultimii ani mai mulți bebeluși au murit in timpul acestui ritual, cel mai recent caz inregistrandu-se la inceputul lunii februarie. "Cred ca ar fi util, pe modelul campaniilor de acordare de prim ajutor, sa existe o campanie de acest gen, ampla, la nivelul intregii țari, astfel incat preoții de peste tot sa știe care sunt manevrele cele mai corecte atunci cand se practica acest gest al botezului. Pentru ca sunt niște lucruri foarte importante: nu numai starea de sanatate a copilului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

