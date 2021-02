S-a modificat Ordinul privind selectiea candidatilor in vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare in activitate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a emis Ordinul pentru modificarea ghidului de finanțare al Programului Casa Verde Fotovoltaice. Ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial prevede prelungirea termenului in care trebuie implementat proiectul cu 4 luni (de la 8 la 12 luni). Noile modificari…

- Ghidul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost modificat. AFM va incepe decontarea cheltuielilor eligibile. MMAP a emis Ordinul pentru modificarea ghidului de finanțare al Programului Casa Verde Fotovoltaice. Noile modificari evita blocajele in procesul de instalare și decontare a cheltuielilor,…

- A fost publicat Ordinul privind modificare regulilor de avizare a centrelor de vaccinare impotriva COVID 19Saptamana trecuta, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul nr. 10 11 15 47 2021 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii, ministrului afacerilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 47 din 15 ianuarie a fost publicat Ordinul nr. M.3 2021 pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare in Ministerul Apararii Nationale a prevederilor Legii nr. 384 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, aprobate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 23 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. M.231 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1327 din 31 decembrie a fost publicat Ordinul nr. M.230 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei intocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apararii Nationale, pe timp de pace, aprobata prin Ordinul…

- Ieri a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1261 din 19.XII.2020 Ordinul 4.660.442 semnat de Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, de prelungirea masurii de carantinare zonala pentru orasul Ovidiu, judetul Constanta, pentru o perioada de 14 zile incepand…

- Ordinul 4.660.065, semnat de seful DSU, Raed Arafat, privind instituirea carantinei zonale pentru orasul Navodari, judetul Constanta, incepand din aceasta seara de la ora 20.00Azi noapte, tarziu, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1120 21.XI.2020 a fost publicat Ordinul 4.660.065, semnat…