S-a măritat sau nu Simona Halep? In ultimele zile, Simona Halep a ținut primele pagini ale tuturor publicațiilor autohtone. Asta dupa ce parea ca s-a casatorit in secret, chiar weekend-ul trecut, cu afaceristul Toni Iuruc. Totul a pornit de la o petrecere grandioasa pe care cei doi au organizat-o. Se pare insa ca nu a fost vorba despre o nunta propriu-zisa, ci despre un eveniment ce anunța aceasta uniune. Un obicei machedonesc inainte de cununia civila. „Nu a fost nicio cununie. Ce s-a scris a fost neadevarat. Simona face totul pe fața și nu ar fi ascuns acest moment din viața ei. Ar fi anunțat, așa cum a anunțat și logodna.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

