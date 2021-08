S-a măritat Carmen Grebenișan. Ce rochie a purtat la cununie! S-a maritat Carmen Grebenișan. Ce rochie a purtat la cununie! Carmen Grebenișan s-a casatorit civil in weekend cu alesul ei, Alex Militaru. Tanara de 28 de ani, cunoscuta in mediul online ca influencer de moda, facand echipa cu prietena ei, Alina Ceușan, a facut cununia civila la Primaria sectorului 2 din Capitala. Martori și nași au fost aleși Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa. Carmen a decis ca tematica evenimentul sa fie Militaru Style și a purtat, la petrecerea de dupa o ținuta de inspirație militara. La cununia civila, insa, a ales sa poarte o rochie bej, cu pene de struț, pe un umar, asimetrica.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

