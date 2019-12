Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Risipițeanu, presupusul complice al lui Gheorghe Dinca, vrea sa iasa din spatele gratiilor. A contestat arestul preventive și le cere judecatorilor de la Curtea de Apel sa fie pus in libertate.

- Libertatea lui Tetelu incepe cu un subiect greu: Cazul Caracal. Tetelu comenteaza cum le-a luat anchetatorilor peste 4 luni pentru a-l reține pe complicele lui Gheorghe Dinca, Ștefan Risipițeanu, cel care este acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu."Dupa ce l-au prins, au facut conferința mare la DIICOT.…

- Mama și bunicul Luizei au ajuns la capatul rabdarii. Cei doi vor ieși, astazi, in strada pentru a protesta. Rudele fetei pe care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o vor merge in fața sediului DIICOT, acolo unde vor protesta. Mama fetei va intra in greva foamei, conform Romania TVAmintim ca saptamana…

- Rasturnare de situatie in cazul Caracal! Ies la iveala noi detalii socante in cazul lui Stefan Risipiceanu! Pare-se ca barbatul de 46 de ani a recunoscut, intr-un final, in fata anchetatorilor ca a participat la ororile din casa groazei. Doar ca, nu se declara vinovat cand vine vorba de acuzatiile de…

- Ștefan Risipițeanu, barbatul despre care DIICOT susține ca a violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii sale de catre monstrul din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul București a admis cererea procurorilor.Violatorul le-a spus judecatorilor ca el nu a violat-o…

- Ștefan Risipițeanu, complicele lui Gheorghe Dinca, a fost arestat pentru 30 de zile. Rudele sale spun ca avea probleme cu sanatatea dar bautura il facea sa fie violent. Marturiile oamenilor, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.Ion Risipițeanu,fratele suspectului: „Era violent la bautura, numai paguba…