Stiri pe aceeasi tema

- A avut o relație de doi ani cu Mac Miller, insa s-a dovedit a fi una fara viitor. La foarte puțin timp de la desparțirea de acesta, Ariana Grande s-a cuplat cu Pete Davidson, care, dupa doar cateva saptamani, a convins-o sa mearga la altar cu el. Ariana și Pete s-au logodit dupa 4-5 saptamani de relație…

- Ariana Grande si Pete Davidson sunt logoditi si se vor casatori in toamna. Cu toate ca si-au inceput relatia in urma cu o luna de zile, se pare ca Ariana si Pete sunt convinsi ca sunt suflete pereche, astfel ca artista a acceptat deja cererea in casatorie. Curios este ca amandoi provin din relatii…

- Pete Davidson, iubitul cantareței Ariana Grande, și-a tatuat inițialele artistei, precum și simbolul in forma de urechi de iepure pe care ea l-a facut cunoscut dupa ce a lansat albumul „ Dangerous Woman”.

- Cu siguranța, ni-l amintim pe Matthew Lewis, tocilarul timid care juca rolul lui Neville Longbottom in seria ”Harry Potter”. Ei bine, daca pe atunci era doar un copil, iata ca la aproape 29 de ani, Matt este un barbat in toata firea care nu mai pastreaza nimic din personajul care l-a facut celebru.…

- Cu siguranța, toți ne amintim de Tudor Petruț, cel care i-a dat viața lui Șerban, rivalul lui Ștefan Banica Jr. in duelul pentru iubirea Oanei Sirbu, din seria de filme Liceenii. Ei bine, de atunci au trecut 32 de ani, iar Tudor Petruț și-a schimbat total nu doar look-ul, ceea ce era natural, ci și…

- Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-a oferit mult-așteptatul inel de logodna.a oferit mult-așteptatul inel de logodna.

- In urma cu 3 ani vestea cumplita a morții lui E’Dena Hines, nepoata lui Morgan Freeman, a șocat o lume intreaga. Tanara, in varsta de doar 33 de ani, a fost ucisa cu salbaticie de iubitul sau, chiar in mijlocul strazii. E’Dena Hines a murit in urma aplicarii a 25 de lovituri de cuțit, in urma unui proces…