S-a legalizat marijuana! Parlamentul canadian a aprobat legalizarea consumului de marijuana in scop recreational la nivel national, scrie BBC. "Legea Canabis" a fost aprobata marti de Senat cu 52 de voturi "pentru" si 29 "impotriva". Legea reglementeaza cum poate fi crescuta, distribuita si vanduta marijuana. Canadienii vor putea cumpara si consuma canabis in mod legal incepand cu septembrie. Astfel, Canada este prima tara din G7 care legalizeaza folosirea in scop recreational a marijuanei. Posesia de marijuana a devenit infractiune in 1923 in Canada dar folosirea ei in scopuri medicale este legala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

