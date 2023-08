Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat a fost pus la pamant și incatușat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PA intr-un dosar in care este banuit de trafic de influența. Acesta ar fi pretins și primit, suma de 6 000 de euro de la un moldovean, in schimbul influențarii unei decizii in dosarul in care…

- O fosta executoare judecatoreasca va fi trimisa pe banca acuzaților, dupa ce a cerut și a primit 47.000 de euro, de la soția unui invinuit aflat in arest, promițandu-i ca va convinge procurorul și pe judecator sa-l elibereze din arest și sa fie achitat. Femeia este acuzata de trafic de influența și…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a directorului Centrului Sportiv pentru Pregatirea Loturilor Naționale (CSPLN), fiindu-i incriminata savirșirea infracțiunii de corupere…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui om de afaceri, fiindu-i incriminata savirșirea infracțiunii de corupere activa a directorului adjunct al Agenției de Administrare…

- Un procuror din Chișinau a ajuns pe banca acuzaților, fiind invinuit de savarșirea infracțiunii de constrangere de a face declarații și divulgarea datelor urmaririi penale. Precum anunța Procuratura Anticorupție (PA), urmarirea penala a fost pornita in luna decembrie 2021, in baza unei plangeri depuse…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a doi ofițeri de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Ciocana, fiindu-le incriminata savirșirea infracțiunii de corupere pasiva.…

- Procuratura Anticorupție anunța ca a incheiat urmarirea penale in privința Marinei Tauber și a persoanei juridice, Partidului Politic „Șor”, invinuiți de patru capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțarii ilegale…