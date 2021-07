S-a lăsat liniștea în Mikonos din cauza restricțiilor. Turiștii părăsesc insula Cum noile restricții impuse de guvernul elen au amuțit pana și muzica din tavernele și cluburile din Mikonos, insula cunoscuta pentru cluburile sale exclusiviste, turiștii din zona incep sa-și faca bagajele. Au intrat in vigoare restricțiile impuse de guvernul de la Atena dupa apariția unui focar de COVID, potrivit Digi 24 . Localurile nu au voie sa dea drumul la muzica, așa ca nimeni nu a mai dansat. Iar la ora 1:00 noaptea, totul se inchide. „Mi-am cheltuit banii degeaba. La fel și timpul. Mi-am luat liber de la munca degeaba. Am venit sa petrecem. Așa ca, pa, pa, Mykonos”, spune o turista.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

