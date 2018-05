Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a caștigat Exatlon, competiție desfașurata in Republica Dominicana. Actorul l-a invins in marea finala pe Ionuț ”Jaguarul” Sugacevschi, dar fanii ultimului au rabufnit pe internet. Aceștia au considerate ca favoritul lor merita sa caștige și sa ia premiul de 100.000 de euro. Ba chiar…

- Alice, iubita lui Vladmir Draghia, urmarește cu sufletul la gura aceste ultime episoade de Exatlon, show-ul din Republica Dominicana aflandu-se pe ultima suta de metri. De cateva luni bune, actorul este plecat departe de fetele lui. Micuța Zora, in varsta de 10 luni, a ramas cu mama ei acasa, in timp…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…