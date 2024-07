S-a lăsat cu bătaie și arest la Festivalul Berii de la Lugoj Polițiștii lugojeni sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. In fapt, la data de 19.07.2024, in jurul orei 23:15, in timp ce desfașurau masuri de oridine la un festival din Piața Victoriei din Lugoj, polițiștii lugojeni s-au sesizat din oficiu cu privire la un conflict spontan izbucnit intre 2 persoane. S-a procedat la imobilizarea și conducerea acestora la sediul poliției. In urma verificarilor, s-a stabilit ca pe fondul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Cei doi indivizi fac parte din clanurile de romi din oraș și nu au ezitat sa-și regleze conturile printre sute de oameni. Atacul de la spectacolul care a avut loc chiar in fața Primariei Lugoj a fost transmis live pe rețelele de socializare. In imagini se vede cum agresorul, care este nepotul bulibașei…

