- Un club din Mamaia a fost sancționat de polițiști dupa ce la un concert al rapperului Puya a asistat peste 500 de persoane, fapt care contravine prevederilor legale privind prevenirea raspandirii coronavirusului. Mai mult, o filmare de la eveniment a aparut pe internet, in care se poate observa…

- Un club din Mamaia a fost amendat de catre politistii constanteni cu 10.000 de lei, dupa ce, la un concert sustinut de Puya au asistat peste 500 de spectatori, contrar prevederilor legale rederitoare la prevenirea raspandirii coronavirusului, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului…

- La ora 23.09, luni, Mihail a scris pe Facebook: "Viata e frumoasa, dar pentru mine...", pentru ca dupa cateva minute sa adauge doua comentarii: "♥️♥️♥️♥️♥️♥️...in special pt Ema, Andreas si Elsa !!! Va iubesc mult de tot !!" Zece minute mai tarziu a postat din nou, de aceasta data doua videoclipuri,…

- Un cunoscut om de afaceri din Bistrița, fost consilier local PRM BN, s-a sinucis luni noaptea, imediat dupa ce le-a lasat un mesaj pe Facebook celor 3 copii ai sai. Mihai Elian Ulsamer a ales sa iși ia viața, in noaptea de luni spre marți, in apropierea casei sale, unde a fost gasit spanzurat. Vestea…

- Fostul coregraf de la defuncta emisiune de dansuri “Dansez pentru tine” face și altceva cand nu este prezentator de televiziune. Pentru ca Adrian Cristea, cunoscut dupa porecla Bursucul, a cumparat un teren la mare, pe plaja și și-a facut propria afacere iar weekendurile merge acolo. Prezentatorul cunoscut…

- Un bistrițean și-a lasat cainele liber, in afara godspodariei. Patrupedul a inceput sa latre și sa fuga dupa trecatori, ca sa ii muște. Au fost chemați jandarmii in ajutor. Jandarmii au fost chemați ieri sa protejeze bistrițenii de un…caine. Acesta era liber, in afara gospodariei. Problema e ca patrupedul…

- Operatorii de pe litoral se pregatesc intens pentru primirea turiștilor și s-au adaptat cerințelor impuse de pandemia de coronavirus. Au lasat spațiu intre șezlonguri și umbrele, insa spun ca nu considera necesar sa fie culoare pe plaje. Un administrator din stațiunea Mamaia susține ca nu-și va trata…