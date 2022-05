S-a lăsat cortina şi peste eşalonul 3 Echipele prahovene din Liga a III-a, CS Blejoi și CSO Plopeni au terminat sezonul ”in grafic”, cu un succes – Blejoiul, respectiv un eșec, plopenarii, ambele cu scorul de 2-1. Acum, ultima runda conta doar pentru ”statistici”, in condițiile in care nu mai existau ”emoții” privind retrogradarea, la acest final de sezon 2021-2022, in care, clar, se putea mai mult, pentru ambele grupari din județul nostru, dar, desigur… putea fi și mai rau! Revenind la ultima etapa, a fost un final de sezon, cu o victorie muncita, pe o ploaie torenƫiala, pentru formația pregatita de Marius Vișan, succes care menƫine… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

