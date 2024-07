S-a lansat trailerul pentru Emily in Paris, sezonul 4. VIDEO S-a lansat trailerul pentru Emily in Paris, sezonul 4. VIDEO Sezonul patru al serialului Emily in Paris va fi imparțit in doua parți, fiecare cu cate 5 episoade. Prima parte se va lansa pe 15 august. Partea a doua va fi disponibila incepand cu 12 septembrie. In noul sezon, Emily se gasește prinsa intre doi barbați pentru care are sentimente puternice. Situația devine și mai complicata, deoarece Gabriel așteapta un copil cu fosta sa iubita. In paralel, la locul de munca, Sylvie trebuie sa infrunte o dilema complicata din trecut pentru a-și salva casnicia. Totul in timp ce echipa de la Agence Grateau… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

