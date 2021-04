Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a lansat joi Strategia Nationala privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni, care are ca obiectiv cresterea eficientei Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) in recuperarea si valorificarea bunurilor rezultate din savarsirea faptelor…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANABI a prezentat, zilele acestea noua lista, actualizata, a bunurilor confiscate, spre valorificare.Astfel, are de vanzare un teren intravilan si constructie in Navodari, apartamente cu trei si patru camere in municipiul ConstantaConstanta,…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunta ca Tribunalul Galati a admis o solicitare privind valorificarea anticipata a unui autovehicul de lux Lamborghini Aventador, confiscat de DIICOT intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca nu se fac suficiente eforturi pentru recuperarea prejudiciilor si va pune accent pe aplicarea legislatiei referitoare la confiscarea extinsa. "Este foarte important sa se aplice acea legislatie referitoare la confiscarea extinsa. Avem un instrument foarte…

- Cele mai mari provocari ale mandatului de 4 ani pentru Stelian Ion Stelian Ion: „Doresc corectarea legilor justiției, care au fost mutilate. Doresc modificarea legislației penale. Este nevoie sa se aplice legislația pentru confiscarea extinsa. Avem legislație. Pana in iunie vrem sa venim cu o legislație…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, ca se lucreaza la o agenda comuna Guvern - sistem judiciar - Parlament care sa puna in prim-plan "reactia severa" a statului impotriva criminalitatii organizate si coruptiei. Afirmatiile au fost facute la dezbaterea publica organizata…