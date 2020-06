S-a lansat site-ul dedicat transportului rutier de persoane din Dolj

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a prezentat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Palatul Administrativ, site-ul de internet realizat pentru activitatea de transport rutier de persoane, gestionata de catre autoritatea de specialitate din subordinea instituției. In acest context, Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj, a evidențiat faptul ca inițiativa, una dintre primele de acest gen la nivel național, este in prezent și cea mai completa și complexa din Romania. Pe site se regasesc peste 100 de trasee din care calatorii pot alege și, de asemenea, beneficiarii…