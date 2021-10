S-a lansat primul trailer: Cel mai așteptat serial al anului 2022 (VIDEO) Serviciul de streaming HBO Max va fi lansat in Europa luna aceasta, iar in prezentarea oficiala facuta astazi, s-a anuntat ca filmele Warner Bros. vor fi disponibile dupa 45 de zile de la premiera in cinematografe. Prezentarea oficiala a lansarii serviciului HBO Max in Europa care a fost facuta astazi a fost insotita de primele imagini din serialul „Urzeala tronurilor – Casa dragonului/Game of Thrones – House of the Dragon”, prequel al „GOT”. Nu se dezvaluie prea multe Serialul fantasy este bazat pe cartea lui George R.R. Martin, iar acțiunea acestuia se petrece cu 200 de ani inainte de caderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul fenomen „Las Fierbinți” este cunoscut pentru mesajele sociale pe care le transmite. In episodul de joi seara, in prim-plan a fost vaccinarea anti-Covid-19. Indragitele personaje din „Las Fierbinți” s-au transformat, astfel, in „influenceri” pentru campania de vaccinare, campanie care a inceput…

- China si-a prezentat marti noile echipamente din dotarea fortelor aeriene, de la drone de supraveghere sau de atac pana la aeronave pentru razboi electronic. Prezentarea lor are loc pe fondul tensiunilor cu SUA si Taiwanul si in contextul in care Beijingul spera sa finalizeze pana in 2035 modernizarea…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca inca de la inceputul anului o echipa din ministerul pe care il coordona a prezentat un plan de promovare a campaniei de vaccinare, ignorat complet de premier. „Florin Cițu iși justifica eșecul in coordonarea campaniei de vaccinare alaturi de…

- Soprana Angela Gheoghiu iși lanseaza azi mult asteptata biografie si in limba romana. “O viata pentru arta” se numeste si este disponibila in Romania din 7 septembrie. O data, deloc intamplatoare: Angela Gheorghiu este nascuta tot pe 7 septembrie. Vineri, 17 septembrie, incepand cu ora 19:00, publicul…

- Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini…

- Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.053.974 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.015 de cazuri noi…

- Bulgaria a intrat pe lista galbena a Romaniei, iar masurile se aplica incepand cu duminica aceasta, de la orele 00:00. Turistii romani care revin in țara pot evita carantina daca prezinta certificatul verde european, a anuntat vineri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). „Foarte multi turisti…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…