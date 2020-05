S-a lansat platforma UrbanAir, pentru sharing de biciclete, trotinete electrice si masini

Neobility, platforma cu capital romanesc creata pentru a sprijini si dezvolta mobilitatea urbana, lanseaza UrbanAir, serviciu ce integreaza toate solutiile de shared mobility.



Platforma este prezenta atat pe piata din Romania, cat si la nivel global, si raspunde perfect nevoilor de distantare sociala, prin optiuni de transport individual in oras.



In prezent, pe platforma sunt disponibili peste 100 de furnizori de mobilitate alternativa.



UrbanAir are scopul de a satisface, in special in contextul creat de pandemie, nevoile de deplasare din interiorul oraselor. Astfel,…