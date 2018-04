Stiri pe aceeasi tema

- Romania implicata intr-o vasta operatiune Europol impotriva ISIS Foto: europol.europa.eu. Oficiul European de Politie (Europol) a anuntat ca o operatiune internationala a dat o lovitura serioasa masinii de propaganda pe internet a gruparii militante Statul Islamic (SI).…

- Site-ul Webstresser, cunoscut pentru faptul ca s-a aflat la originea a peste 4 milioane de atacuri cibernetice in intreaga lume, a fost inchis in urma unei anchete internationale, a informat miercuri National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, citata de EFE. Operatiunea, desfasurata de agentia britanica…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…