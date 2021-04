Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american de origine austriaca Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, a lansat luni o serie de discutii online cu activisti de mediu din intreaga lume, avandu-l ca oaspete la prima editie pe regizorul James Cameron. In curand va urma o intalnire cu presedintele federal austriac,…

- In luna martie a anului 2021, aproape jumatate din totalul aplicarilor pentru un loc de munca s-au indreptat catre departamentele de vanzari. Potrivit eJobs, in luna martie a acestui an au fost inregistrate pe platforma 1,4 milioane de aplicari, dintre care aproape 700.000 au fost alocate pozitiilor…

- Lansat la jumatatea lunii martie, site-ul centre-vaccinare.info arata informatii actualizate privind capacitatea de vaccinare pe fiecare centru din tara, iar pe baza acestora utilizatorii pot estima timpii de asteptare de pe liste, funcție care va aparea din 10 aprilie și pe platforma oficiala de vaccinare.…

- ​Sunt doua poveri pe care le pune statul român în cârca antreprenorilor și a economiei: povara administrativa, și cea fiscala, a spus marți Claudiu Nasui, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului la o conferința pe tema capitalului românesc organizata de cursdeguvernare.ro.…

- Procesatorul de plati Visa a lansat in Romania o platforma integrata destinata intreprinderilor mici si mijlocii, prin care acestea pot accesa atat informatii despre solutiile de digitalizare disponibile pentru afacerile lor, cat si oferte speciale. Potrivit unui comunicat de presa al companiei,…

- Primarul Vergil Chitac a anuntat pe pagina sa de Facebook ca municipiul Constanta adera la programul "Vinerea Verde". Asta inseamna ca se recomanda utilizarea transportului in comun in ziua de vineri, in profida masinii personale.Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta: "Dragi constanteni, De…

- ”Odata cu Ziua Indragostitilor, luna februarie aduce o crestere mult asteptata a rezervarilor fata de alte luni ale anului, afirma hotelierii. Fie ca vor sa sarbatoreasca Valentine’s Day sau Dragobetele, romanii au cautat in aceasta perioada unitatile de cazare cu ciubar, conform rezervarilor efectuate…