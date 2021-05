S-a lansat o inițiativă civică de definire a problemei animalelor hoinare Luna aceasta s-a lansat inițiativa civica pentru definirea problemei animalelor hoinare, cu sau fara stapan, din Romania, care dorește sa puna la masa toți factorii interesați, de la autoritați publice, la ONG-uri variate, specialiști veterinari și educatori, lideri de opinie și mass-media. Proiectul ”Animalele domestice hoinare și fara stapan in Romania. Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativa și inovare sociala” construiește un cadru de dezbatere și implicare civica a tuturor factorilor interesați, pentru ajungerea la un acord cu privire la starea de fapt a problemei,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

