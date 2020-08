S-a lansat licitaţia pentru lotul de 30 de autobuze electrice Primaria Craiova a lansat licitatia pentru achizitia celor 30 de autobuze electrice cu lungimea de circa 12 metri, pentru care s-a obtinut, intr-un final, finantare europeana. Pe langa aceste 30 de autobuze noi cu sistem de propulsie electric, proiectul mai presupune si achizitia a 30 de statii de incarcare lenta si 7 statii de incarcare rapida. Procedura a fost publicata, ieri, in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), iar ofertele sunt asteptate pana la data de 7 septembrie. Valoarea totala estimata a contractului este de 77.568.706 lei, fara TVA. Criteriul de atribuire este „cel mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

