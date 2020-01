S-a lansat drop&go, prima aplicatie romanesca de laundry In decembrie 2019 s-a lansat drop&go, prima aplicatie de laundry din Romania, prin intermediul careia utilizatorii pot sa comande trimiterea si ridicarea hainelor de la spalatorie.



Serviciul este disponibil deocamdata in toate sectoarele din Bucuresti si urmeaza sa fie deschis si la nivel national.



Acesta asigura preluarea si returnarea hainelor, scopul fiind de a reduce timpul pe care oamenii il dedica in mod curent curatarii rufelor.



Aplicatia drop&go se adreseaza in mod special persoanelor cu un stil de viata activ, care prefera sa dedice timp altor activitati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

