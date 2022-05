S-a lansat Coaliția Națională pentru Combaterea Obezității Pe 17 mai 2022, sub auspiciile Comisiei pentru Sanatate din Senatul Romaniei, a fost lansata oficial la Palatul Parlamentului Coaliția Naționala pentru Combaterea Obezitații. Coaliția atrage atenția ca obezitatea este o boala cronica, ce trebuie abordata ca atare, cu prioritate. De asemenea, Coaliția iși propune sa creasca gradul de conștientizare asupra complicațiilor severe și costurilor ridicate pentru sistemul de sanatate, precum și sa promoveze un set de politici publice in domeniul managementului obezitații și prevenirii complicațiilor asociate. La nivel mondial, evoluția obezitații a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

