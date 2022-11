Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, 16 noiembrie, ca știe ce conține raportul Colegiului Comisarilor din cadrul Comisiei Europene privind aderarea Romaniei la Schengen, facut la Bruxelles și care urmeaza sa fie dat publicitații, și ca „evaluarea este foarte pozitiva”.„Din informatiile…

- Prima fabrica de cauciucuri fara emisii de dioxid de carbon va fi construita la Oradea, a anunțat marți premierul Nicolae Ciuca. Investiția se ridica la 650 de milioane de euro și va duce la crearea a aproximativ 500 de noi locuri de munca. „Salut decizia anunțata de Compania Nokian Tyres PLC de a investi…

- Refuzul vaccinarii in randul lucratorilor din domeniul sanatații este un fenomen mai general, pe care incearca sa-l analizeze un studiu publicat recent in revista științifica Vaccine X relateaza cotidianul Makedonia. La studiu au participat 1.504 asistente medicale și moașe din 15 țari, iar obiectivul…

- Nicolae Ciuca a afirmat ieri ca implementarea proiectelor finantate prin Fondul de modernizare reprezinta, pentru Romania, un obiectiv important pentru realizarea independentei energetice. Costurile se ridica la 13 miliarde de euro. Citește și: Simona Bucura Oprescu: Fonduri pentru dezvoltarea durabila…

- Astazi, pe tot parcursul zilei, se va derula programul atractiv al evenimentului Noaptea Cercetatorilor, ediția 2022, sub genericul U*NIGHT. Ediția din acest an, realizata in Timișoara, prin coordonarea UVT, se va desfașura in cadrul Alianței UNITA, compusa din universitați din Italia, Spania, Franța,…

- Elita mondiala la sarituri cu schiurile vine la Cupa Mondiala de Vara – Grand Prix, de la Rașnov Cum sporturile de iarna au depașit de mult caracterul sezonier, pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov sunt așteptați sa evolueze numeroși campioni olimpici și mondiali. Pista de aterizare este acoperita…

- FOTO, VIDEO| Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean face senzație la concursuri internaționale in Franța și Italia: Ce planuri de viitor are tanara Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean (16 ani) face senzație in Occident la competiții de „Inline Freestyle Slalom”! Dupa ’90, Romania s-a imparțit in…

- Dunarea a ajuns la unul dintre cele mai scazute niveluri din ultimul secol, din pricina secetei grave cu care se confrunta Europa, relateaza Reuters, evidențiind ca in apropiere de Prahovo – orașul-port fluvial din Serbia – au ieșit la iveala epavele a zeci de nave de razboi germane incarcate cu explozibil,…