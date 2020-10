Stiri pe aceeasi tema

- Cum funcționeaza Facebook Dating, platforma de intalniri online lansata, joi, de Facebook in Romania și alte 31 de state din Europa. Persoanele care doresc sa foloseasca Facebook Dating trebuie sa știe ca acesta foloseste datele pe care le are despre utilizatorii retelei sociale și prin urmare trebuie…

- Facebook a lansat joi serviciul Facebook Dating, o funcție gratuita de intalniri online disponibila in 32 de state din Europa, inclusiv Romania. Lansarea vine cu o intarziere de opt luni, anunța Reuters. Facebook Dating este disponibil in 32 de țari din Europa și trebuia sa fie lansat in luna februarie,…

- Facebook a lansat joi un serviciu gratuit de intalniri online - Facebook Dating - in 32 de tari din Europa, dupa ce lansarea noii platforme a fost amanata la inceputul acestui an din cauza ingrijorarilor formulate de o autoritate europeana cu rol de reglementare, informeaza Reuters. Reteaua…

- Facebook Dating foloseste datele pe care le are despre utilizatorii retelei sociale pentru a facilita apropierea dintre cei care au interese, hobby-uri sau grupuri comune de prieteni. Utilizatorii Facebook interesati de acest serviciu, disponibil ca o sectiune dedicata in aplicatia retelei sociale,…

- Cat Music este primul label care lanseaza o aplicație AR disponibila gratuit pentru iOS și Android Ii vezi la TV, ii asculți la radio, ii cauți mereu pe YouTube, i-ai vazut la concerte și mereu te-ai intrebat cum ar fi daca ai putea ajunge la ei? Acum este mult mai ușor sa fii aproape de artiștii preferați…

- In perioada 26 iulie 3 august 2020, Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Unitatea de Cercetare in Educatie din Cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, si MKOR Consulting ndash; agentie de cercetare de piata au lansat studiul "Back to School Post Covid", pe un esantion de 1.067…

- Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de actiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv in Europa. Filmul este asteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanturilor de cinematografe, profund afectate de actualul…

- Sony anunța lansarea in Europa a noii boxe wireless portabile SRS-LSR200, ce va fi disponibila incepand cu luna iulie in Marea Britanie, Germania, Austria și Elveția, iar din luna septembrie pe celelalte piețe europene in care este prezenta compania. Datorita noului model SRS-LSR200 utilizatorii pot…