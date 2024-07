Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Energetic Național este sub presiune, in aceste zile, pentru ca vremea caniculara și insuficiența surselor de producție energie fac ca distribuția sa fie solicitata la limita. Se depașesc in fiecare zi recorduri de preț spot al energiei, importurile explodeaza la ceas de seara, cand și consumul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca astfel de fenomene meteorologice extreme pot duce la intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.„Le recomand romanilor sa ramana calmi. Noi lucram cu distribuitorii sa reducem la minimum durata unor asemenea evenimente”, a explicat Burduja,…

- Oficialii din sistemul energetic au acum o singura preocupare: sa evite intreruperea alimentarii cu energie a consumatorilor. Și asta pentru ca s-a permanentizat un dezechilibru major intre cerere și oferta, Romania producand mult mai puțin decat consuma. Peste toate acestea, in contextul inchiderii…

- Republica Moldova se va integra in piata comuna europeana de energie inainte de a deveni stat membru al Uniunii Europene, odata cu intrarea in functiune a tuturor celor trei linii de interconexiune cu Romania, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, Victor Parlicov, ministrul Energiei de la Chisinau.

- “Lansam o initiativa benefica pentru toti cetatenii Romaniei: dreptul de a-si produce propria energie electrica, dar si sa consume la preturi mai mici energia produsa intr-o astfel de comunitate. In cadrul acestei masuri, am instituit Grupul de Lucru pentru dezvoltarea Comunitatilor de Energie in Romania.…

- Autoritațile sanitare din Romania au emis o alerta alimentara dupa ce s-a descoperit o substanța toxica intr-un sortiment de mancare destinat bebelușilor. Citește și: Miron Manega a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al UZPR dupa ce a fost acuzat de propaganda rusa Produsul afectat, „Paste…

- Situație alarmanta intr-un oraș din Romania! O parte semnificativa dintr-o strada s-a surpat, chiar in fața sediului de poliție și in apropierea unor blocuri. Incidentul a avut loc in Slanic Prahova. Acolo unde, joi dimineața, o parte a strazii 23 August s-a surpat. Porțiunea strazii care s-a surpat…

- Un gaz radioactiv a fost descoperit in 25% din școli și gradinițele din țara, potrivit unui raport al cercetatorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acest gaz, numit radon, prezinta un risc major pentru sanatatea elevilor, crescand proba