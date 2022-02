Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Actualul primar al Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, Vitali Kliciko, a declarat, miercuri, ca v-a apara capitala Ucrainei, in cazul in care Rusia va trimite trupe pentru a ocupa orașul, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Trebuie sa fim pregatiti de scenariul cel mai grav", a declarat…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP.

- Aceasta reuniune virtuala intre liderul de la Kremlin si patroni de mari grupuri din Peninsula italiana invitati de Camera de Comert Ruso-Italiana pune Roma in incurcatura, in contextul unor tensiuni aprige intre Moscova si Occident, care ameninta Rusia cu sanctiuni in cazul unei agresuni in Ucraina.…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…