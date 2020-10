Stiri pe aceeasi tema

- Orban - la reforma Ionut Mosteanu, purtatorul de cuvant al USR PLUS, a declarat vineri, 23 octombrie, ca Dacian Ciolos este propunerea mai buna decat Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, daca ambele partide vor ajunge sa colaboreze la guvernarea tarii. "USR va intra la guvernare si va…

