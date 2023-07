Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la operatorul Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a constatat incalcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. ANPC a…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a constatat incalcarea dispozițiilor GDPR. ANPC a fost sancționat contravențional cu avertisment,…

- Daca initiativa va fi adoptata de Parlament, nicio institutie nu va putea obliga BNR sa controleze bancile care practica politici inselatoare. In contextul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat recent 19 banci pentru practici comerciale inselatoare in privinta…

- Amenda de milioane de euro data de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) companiei aeriene Blue Air a fost redusa de instanța la doar 100.000 de lei. Blue Air castiga procesul intentat impotriva Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru amenda de 2 milioane…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a furnizat marți, 16 mai, un comunicat de presa prin care a mediatizat "succesul" de a fi amendat 11 banci comerciale din Romania pentru presupuse practici comerciale inșelatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la returnarea creditului.…

- Mai multe banci din țara, AMENDATE de Protecția Consumatorului pentru nereguli depistate la modul de calcul al ratelor Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 550.000 lei 11 mari banci din Romania, pentru nereguli depistate la modul de calcul al ratelor. Clienții plateau…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea unor…

- A fost haos in Vinerea Mare la Aeroportul Iasi dupa ce compania aeriana low-cost Wizz Air a anulat in dimineata acelei zile mai multe curse, respectiv spre Roma si Londra, pasagerii fiind anuntati doar cu o ora inainte ca nu vor putea ajunge la destinatie. Vestea a starnit revolta in randul pasagerilor,…