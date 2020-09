Continua procesul firmei Impex Romcatel Cercetare Proiectare, la Vaslui

Societatea a actualizat documentatia pentru reabilitarea Cazinoului si apoi a participat, fara succes, la licitatie. Dosarul in care firma a fost trimisa in judecata de procurori are azi un nou termen la Judecatoria Vaslui.Magistratii Judecatoriei Vaslui vor… [citeste mai departe]