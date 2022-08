Stiri pe aceeasi tema

- Fanii din Peluza Catalin Hildan, acționari in cadrul clubului Dinamo prin programul DDB, il atenționeaza pe Dorin Șerdean, cel care deține pachetul majoritar de acțiuni. Suporterii „cainilor” au postat pe pagina de Facebook un mesaj dur catre Dorin Șerdean, pe care-l acuza ca blocheaza o posibila vanzare…

- Mohammad Murad, 55 de ani, este dispus sa preia Dinamo și a spus-o raspicat. Susține ca tratativele sunt foarte avansate, dar mai are de lamurit doua detalii. Care de fapt este unul singur! Din declarațiile oferite pentru GSP.ro, omul de afaceri libanez a mutat toata presiunea pe Dorin Șerdean, acționarul…

- Ovidiu Burca a inceput sa fie criticat vehement de catre suporterii lui Dinamo, dupa doua eșecuri in patru zile, fanii cer demisii și injura jucatorii in mediul online. Antrenorul solicita timp: „Nu pot sa repar eu toata mizeria facuta in ultimii doi ani”. Dinamo a pus numeroase echipe pe harta fotbalului,…

- Cum meciul dintre Dinamo și Oțelul nu se poate juca nici pe stadionul din Ștefan cel Mare, echipa bucureșteana se vede nevoita sa dispute partida pe un alt stadion. Echipa antrenata de Ovidiu Burca a anunțat astazi ca meciul contra celor de la Oțelul, din etapa #2 a Ligii 2 (sambata, 13 august, 11:00),…

- Dinamo este pentru prima oara in istorie in Liga 2 și joaca in partida deschidere a sezonului. „Cainii” antrenați de Ovidiu Burca vor debuta pe data de 4 august in duelul cu Progresul Spartac. Trei posturi de televiziune din Romania vor transmite in direct partidele din eșalonul al doilea. Dinamo și…

- Fanii-acționari de la Dinamo i-au facut o oferta de 1 euro noului acționar majoritar, Dorin Șerdean, pentru a prelua acțiunile sale. Fanii-acționari din DDB vor sa preia controlul total al clubului. Aceștia i-au facut o oferta de 1 euro noului acționar majoritar, Dorin Șerdean, care a preluat de la…

- Dorin Șerdean, acționarul majoritar al lui Dinamo, anunța ca nu mai dorește sa continue la echipa și e gata sa cedeze acțiunile pe care le deține. Reprezentantul fiemei Lotus, deținatoarea a 72,08% dintre acțiunile lui Dinamo, Șerdean anunța ca nu poate susține echipa ajuns acum in Liga 2 și așteapta…

- Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființarea din urma cu 74 de ani, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Clubul risca falimentul! In acest moment, firma Lotus, reprezentata de catre Dorin Șerdean, cel care a preluat acțiunile de la Pablo Cortacero,…