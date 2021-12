Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene se pregatesc pentru o noua runda de volatilitate cauzata de varianta Omicron a COVID-19, care le-ar putea forța sa iși ajusteze programele și destinațiile in scurt timp și sa se bazeze mai mult pe piețele interne acolo unde este posibil, conform Reuters, scrie Mediafax. Mulți…

- Marea Britanie este hotarata sa distruga modelul de afaceri al traficanților de persoane dupa moartea a 27 de imigranți care au incercat sa treaca Canalul Manecii, a declarat joi ministrul britanic al imigrației Kevin Foster.„Suntem pregatiți sa oferim sprijin pe teren, suntem pregatiți sa oferim resurse”,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut mai multa cooperare europeana pentru prevenirea imigrației ilegale dupa tragedia din Canalul Manecii, unde 27 de migranți au murit inecați in timp ce incercau sa ajunga din Franța in Regatul Unit, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic s-a declarat joi ''dezamagit'' de amenintarile pescarilor francezi de a bloca vineri accesul pentru marfuri in trei porturi de la Canalul Manecii si in tunelul de sub Canal pentru a solicita acordarea de catre Regatul Unit de licente de pescuit post-Brexit, relateaza AFP. ''Suntem…

- 31 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa ajunga din Franta in Marea Britanie, potrivit Reuters. Organizatia Internationala pentru Migratie a declarat ca aceasta este cea mai mare pierdere de vieti omenesti in Canalul Manecii de cand a inceput…

- Guvernul britanic se gandeste la un plan de a-i transporta in Albania pe migrantii care ajung in Regatul Unit dupa ce traverseaza Canalul Manecii cu ajutorul unor ambarcatiuni, ca masura menita sa puna capat crizei migratiei, a dezvaluit joi cotidianul The Times, citat de EFE.

- În ciuda zâmbetelor cordiale de la G20 și la COP26, lupta post-Brexit dintre Boris Johnson și Emmanuel Macron în ceea ce privește pescuitul în Canalul Mânecii continua, chiar daca Franța a renunțat la aplicarea sancțiunilor la miezul nopții pentru a „da o șansa”…

- In luna septembrie, Dacia a vandut doar 3.867 de vehicule pe piata britanica. Adica, cu 26,52% mai puțin fata de perioada similara din 2020, cand a comercializat 5.263 de unitati. Și celelalte marci au inregistrat pierderi majore. Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 34,4% luna trecuta,…