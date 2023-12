Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul lui Oțelul Galați, iși evalueaza capitanul, pe mijlocașul italian Juri Cisotti (30), la doua milioane de euro. In vara lui 2021, Oțelul il aducea liber de contract pe Juri Cisotti de la echipa malteza Sliema Wanderers. S-a dovedit a fi o mutare extrem de inspirata,…

- Fost campion cu Rapid in urma cu aproape 25 de ani, Sergiu Radu a vorbit in interviul oferit Gazetei Sporturilor despre punctele forte observate la naționala in campania care i-a dus pe „tricolori” la EURO 2024. „Schija” se alatura celor care aplauda felul in care selecționerul Edi Iordanescu a coagulat…

- Rareș Ilie a oferit o reacție de excepție dupa Romania U21 – Albania U21 5-0. Jucatorul lui Daniel Pancu a dezvaluit faptul ca și-a dorit sa revina pe stadionul din Giulești cu gol. Partida dintre Romania U21 și selecționata similara din Albania a contat pentru etapa cu numarul 4 a preliminariilor pentru…

- Daniel Boloca, 24 de ani, care a erupt in primul sau sezon in Serie A la Sassuolo, e curtat de Juventus. Italianul de origine romana a debutat printre „tricolori”, dar nu mai vrea sa joace pentru Romania, visand doar la squadra azzurra. La 24 de ani, Daniel Boloca impresioneaza in primul sau sezon in…

- Jucatorul vasluian Vlad Iulian Mocanu, component al echipei nationale de minifotbal a Romaniei, si vicepresedintele Federatiei Romane de Minifotbal, Dan Stefan Cojocaru, au prezentat joi, in cadrul unei conferinte de presa, trofeul de campioana obtinut de selectionata Romaniei, la recenta Cupa Mondiala…

- Atacantul congolez Juvhel Tsoumou (32 de ani), trecut prin cariera și pe la FCSB, se antreneaza de 3 zile cu Rapid și ar putea deveni noul atacant al formației din Giulești. Dupa Razvan Oaida și Iulian Cristea, fotbaliști ajunși la Rapid in aceasta vara, dupa ce au fost dați afara de la FCSB, un alt…

- Naționala de fotbal a statului Israel va juca in Ungaria ultimele sale doua meciuri considerate pe teren propriu din preliminariile EURO 2024, contra Elvetiei si Romaniei. Deși inițial se stabilise ca cele doua meciuri vor avea loc in Cipru, Federatia Israeliana de Fotbal (IFA) a ales sa joace in Ungaria.…

- George Ganea (24 de ani), legitimat acum la Ujpest, in Ungaria, spune ca și-ar dori sa revina la Rapid, club prin academia caruia a trecut in sezonul 2015/2016. In vara, George Ganea și-a incheiat socotelile cu FCU Craiova și a ales sa semneze cu Ujpest, echipa din capitala Ungariei, Budapesta. Fiul…