- Ninsoarea puternica din ultimele zile i-au facut pe clujeni iasa cu mașinile pe drumuri. Traficul a fost infernal in toate zonele, iar șoferi abia s-au mișcat in trafic. ”Oare cand va ințelege primarul ca exista iarna si nu o sa circulam niciodata toți cu bicicleta și ca este nevoie de infrastructura…

- Vremea severa din cursul nopții de duminica spre luni a creat probleme in tot județul, in special in zona de munte, unde mai multe drumuri au fost blocate din cauza unor copaci cazuți sub greutatea zapezii.

- O persoana a murit dupa ce o cisterna s-a rasturnat intr-o curba de pe DN73, intre localitațile Predeal și Rașnov. In zona, circulația mașinilor este blocata. Potrivit IPJ Brașov, in accident a fost implicata o autocisterna, inmatriculata in Turcia, care „transporta produse nonpetroliere”. Aceasta s-a…

- In data de 13 februarie 2023, la sediul Secției Consulare din cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei, a avut loc vernisajul expoziției „Inceputurile sporturilor de iarna in Romania”, al carei curator este Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov. Organizata de catre Ambasada…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri nationale si judetene se desfasoara in conditii de iarna ca urmare a ninsorilor cazute in ultimele ore, a informat, marti, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. „Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie anunta un final de saptamana cu zile reci, ninsori abundente și vant puternic in toate regiunile țarii.Meteorologii au emis, joi, 26 ianuarie, doua avertizari Cod Galben de ninsori și viscol pentru mai multe județe ale țarii. Prima alerta…

- Abonamentele RATBV nu se mai acorda gratuit tuturor elevilor, anunța operatorul de transport public. Potrivit ultimelor reglementari in domeniul transportului elevilor, RATBV va schimba modul de acordare a abonamentelor pentru elevii ce sunt școlarizați in alta localitate decat cea de domiciliu, aceștia…

- Dupa zile mai calde ca cele de primavara, romani vor avea pare in sfarșit de iarna mult așteptata, dar in unele zone ar putea fi vorba despre fenomene ceva mai extreme. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol pentru 23 de județe ale…