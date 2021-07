Stiri pe aceeasi tema

- Martine Moise, sotia presedintelui asasinat al statului Haiti, ranita in atacul din 7 iulie declansat la domiciliul lor, s-a intors, sambata, acasa, dupa ce a fost externata dintr-un spital din Miami. Ea poarta vesta antiglonț, noteaza Mediafax. Sosirea neanuntata a lui Martine Moise i-a surprins…

- Doua zile de confruntari, incheiate cu zeci de arestari. Așa poate fi descrisa, pe scurt, operațiunea de capturarea a suspecților de asasinarea președintelui haitian, Jovenel Moise. Operațiunea insa a fost una dintre cele mai complexe din aceasta țara, relateaza CNN , care prezinta pas cu pas cum au…

- Jehan Sadat, a doua sotie a presedintelui egiptean Anwar Sadat asasinat in 1981 si importanta personalitate publica, a decedat la virsta de 87 de ani, a anuntat vineri Presedintia egipteana, informeaza AFP. "Presedintia Republicii o plinge cu o imensa tristete pe Jihan Sadat, sotia regretatului presedinte…

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiul sau, MIHAI MARIAN, in varsta de 45 de ani, domiciliat in orașul Urlați, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 12 iunie fara a se mai intoarce.Semnalmente:…