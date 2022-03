Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis vanzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote euro catre Rusia. Interdicția vizeaza atat persoanele fizice cat și cele juridice sau catre orice persoana fizica sau juridica, entitate sau organism din Rusia, inclusiv guvernul și Banca Centrala a Rusiei. Norma…

- Uniunea Europeana a interzis miercuri transferul de bancnote euro in Rusia, o noua sancțiune impusa de blocul comunitar asupra economiei ruse din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova, relateaza Kommersant . Decizia publicata pe 2 martie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene interzice „vanzarea,…

- UE a interzis vanzarea, furnizarea și exportul de bancnote in euro catre Rusia, potrivit unui comunicat facut de Uniunea Europeana miercuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Uniunea Europeana interzice vinzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote euro catre Federația Rusa, cu o serie de excepții, potrivit unui document publicat in Jurnalul Oficial al UE. "Trebuie interzisa vinzarea, furnizarea, transferul sau exportul bancnotelor in euro catre Rusia sau catre…

- Uniunea Europeana interzice vânzarea, livrarea, transferul sau exportul de bancnote euro catre Federația Rusa, cu o serie de excepții, potrivit unui document publicat în Jurnalul Oficial al UE, informeaza ria.ru „Ar trebui sa fie interzisa vânzarea, furnizarea, transferul…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…