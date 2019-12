S-a intamplat! Posta Romana a inceput sa introduca POS-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat 55 de masuri corective pentru incalcarea GDPR, in perioada 1 iunie - 30 octombrie, asupra 53 de persoane fizice și juridice de drept public sau privat, se arata intr-un raport al autoritații.Printre…

- Mihaela Runceanu a platit un preț uriaș pentru popularitatea și succesele sale. A fost una dintre cele mai îndragite cântarețe din anii ʼ80, o stea a muzicii ușoare românești.

- Au cazut primii fulgi de nea in Gorj weekendul trecut. Duminica și-au facut apariția primele semne ale inceputului de iarna in zona montana Ranca din județul Gorj. Temperaturile au scazut brusc incepand de vineri, și, inevitabil, au aparut și primii fulgi de nea la munte, pe Transalpina. Insa,…

- Ca urmare a implementarii cu succes a Inițiativei pentru IMM-uri in Romania (SMEi), autoritațile romane au alocat suplimentar 150 milioane EUR din Programul Operațional Regional, cu cofinanțare prin FEDR, ridicand bugetul FESI din cadrul inițiativei pana la 250 milioane EUR. Prin aceasta creștere…

- Brigitte Pastrama poate fi numita cu usurinta o femeie de afaceri. Atat in timpul mariajului cu Ilie Nastase, cat si dupa, vedeta a fost implicata in tot felul de proiecte. La fel si acum. Tocmai de aceea, Brigitte Pastrama le cere ajutorul oamenilor care o urmaresc in mediul online.

- Un senator haitian a deschis focul in cursul unui protest care s-a desfașurat luni in fața sediului Parlamentului din Port-au-Prince, ranind doua persoane, inclusiv un fotojurnalist, informeaza postul BBC News, citat de MEDIAFAX.Senatorul Jean Marie Ralph Fethiere, care a tras mai multe focuri…