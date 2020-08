S-a intamplat pe o plaja din Grecia. Discutia amuzanta surprinsa de un turist intre doua familii de romani si un grec

Stiri pe aceeasi tema

- Decesul celor doi copii din Coarnele Caprei a șocat o lume intreaga. Un baiat de un an și jumatate și unul de trei ani au murit dupa ce ar fi consumat struguri din curtea familiei fara sa ii mai spele. Chiar daca au fost transportați de urgența de catre un echipaj SMURD la Spitalul pentru Copii „Sf.…

- Poliția Romana a sesizat o noua greșeala pe care o fac șoferii la un control rutier, atunci cand sunt rugați sa prezinte actele mașinii. Astfel, pe pagina de Facebook a Poliției Romane vine și lamurirea. Cod Rutier 2020. Greșeala pe care șoferii romani o fac acum la controlul rutier ”- Buna ziua! Sunt…

- Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, a anunțat intr-o postare pe Facebook lista cu cele 30 de nume propuse de liberali pentru Consiliului Județean Timiș. Pe poziția a 12, deci cu șanse de a ajunge in CJT, se afla Calin Roman, fiul primarului din Deta. Acesta a fost numit secretar al TNL Timiș, in 2017,…

- In imagini se poate vedea cum preotul impinge și trage de femeie, iar apoi o apuca de par, ducand-o spre mașina, in timp ce pe fundal se aude vocea unui cetațean: ”Lasa femeia in pace”. VIDEO: Incidentul din centrul orașului Bacau Postarea preotului Alexandru Palur ”Imi cer iertare. Nu am niciun fel…

- Antrenorul Ionuț Popa a murit la Spitalul Județean Arad, acolo unde fusese internat in data de 9 iunie, dupa ce suferise un stop cardio-respirator, avand nevoie de manevre de resuscitare. Medicii l-au transferat apoi pe secția de terapie intensiva, unde a stat in coma, apoi in moarte cerebrala pana…

- Daniel Manolea juca fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava și avea o viața intreaga inainte. Tanarul fotbalist urma sa intre in echipa de liga a III-a, Șomuz Falticeni și sa susțina examenul de bacalaureat Accidentul rutier in care a fost implicat fotbalistul a fost unul extrem de grav. In urma…

- Pentru prima generație de absolvenți, fara roba, toca și festivismul sfârșitului studiilor, viitorul este în online. Un studiu realizat de compania româneasca HappyRecruiter arata ca studenții și proaspat absolvenții considera social media ca fiind o sursa importanta pentru noile cariere,…

- Pe 27 mai, pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei in Romania era prezentat, fara comentarii suplimentare, un articol intitulat "In Ucraina au fost desecretizate opt laboratoare SUA cu patogeni extrem de periculosi". Articolul abia fusese publicat de catre site-ul Vesti din Rusia (vezi aici) si, pe…