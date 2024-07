S-A INTAMPLAT PE 8 IULIE… 158: Data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare. 1392: Menționarea prezenței monedelor emise de Țara Romaneascain cartierul Pera din Constantinopol („perperii de Valachia”); era atestata, astfel, circulația monedei romanești in comerțul internațional. 1497: Vasco da Gamaincepe prima calatorie pe mare din Europa spre India, inconjurand Africa; se deschide astfel linia de navigație din Europa spre Asia. 1581: Lucaci “riitorul”, profesor la Școala Manastirii Putna, a terminat de copiat textul bilingv (slavon și romanesc) al unei Pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic romanesc datat.… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasta-crema vegana „FungiYo” (realizata din codițe de pleurotus, aquafaba, tescovina de mere, ștevie, pudra de roșcove și faina din semințe de dovleac) creata de studenții Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va reprezenta Romania la faza internaționala a competiției…

- Blood Network, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, marcheaza Ziua Donatorului printr-o acțiune speciala care are loc in patru centre de transfuzie din țara: București, Galați, Ploiești și Iași. Astfel, cei care vor dona sange in...

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va introduce in circulație miercuri o moneda de argint care sa comemoreze un secol de la prima performanța olimpica a Romaniei. BNR a lansat moneda de argint pentru a celebra 100 de ani de la prima medalie Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei…

- In aceasta luna, 4 noi locații se deschid in București, Iași și Suceava. Brandul Dulcinella, venit din Republica Moldova și prezent in Romania din anul 2019, anunța extinderea rețelei de cofetarii in București, Iași și Suceava. Cofetariile s-au deschis in locații centrale, tip mall, au creat 16 noi…

- Implementat inca din 2002, programul “Laptele Școlar” a fost un reper important in alimentația zilnica a elevilor din Romania, scopul sau fiind promovarea unei alimentații sanatoase in randul acestora. The post "LAPTELE ȘCOLAR" Propunerile inspectorilor, directorilor de școli și profesorilor pentru…

- N.D. Doua dintre cele mai cunoscute obiective turistice de pe Valea Prahovei, Castelele Peles si Pelisor -alaturi de fostele inchisori comuniste, Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi si Biserica episcopala „Adormirea Maicii Domnului” a Manastirii Argesului din Curtea de Arges si Pestera Movile –…

- Romanii se pregatesc pentru cea mai lunga minivacanta din acest an, in contextul in care anul acesta cele doua sarbatori (1 Mai si Paste) se succed, iar turistii se vor bucura de mai multe zile libere. Potrivit datelor Vola.ro, efectele acestei minivacante prelungite se reflecta si in rezervarile de…

- Adrien Stephane Mureșan, condamnat anul trecut la 3 ani de inchisoare pentru ca a condus sub influența bauturilor alcoolice și fara permis, s-a predat in Franța marți, 16 aprilie, au declarat vineri seara, 19 aprilie, surse judiciare pentru Libertatea.Autoritațile au demarat procedurile pentru aducerea…