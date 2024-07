S-A INTAMPLAT PE 5 IULIE… 1054 – A avut loc Marea Schisma, care a separat creștinismul ortodox de cel catolic. 1865 – Lewis Carroll a publicat “Alice in Țara Minunilor”. 1935 – Ziua internaționala a cooperației, instituita de Organizația Internaționala a Cooperației. 1937 – Au inceput Procesele de la Moscova, o serie de procese politice orchestrate de Stalin. 1941 – Germania Nazi a invadat Uniunea Sovietica in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. 1957 – Ghana a devenit independent de Regatul Unit. 1962 – Marilyn Monroe a murit. 1975 – In Portugalia a avut loc Revoluția Garoafelor, care a pus capat dictaturii. 1977… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

