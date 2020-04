S-a întâmplat o minune. Nimeni nu îi dădea nicio șansă Tanarul a alunecat pe fereastra apartamentului sau, de la etajul patru și a cazut pe o copertina montata la intrarea in bloc, care a atenunat șocul. In urma incidentului, vecinii au sesizat poliția la numarul de urgența 112. „Politistii au raspuns unui apel la 112 prin care ne era sesizat faptul ca o persoana de sex masculin a cazut de la etajul patru al unui bloc situat pe Calea Calarasilor. Politistii braileni continua cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate a circumstantelor care au dus la producerea evenimentului”, se arata intr-un comunicat de presa emis de IPJ Braila. La locul accidentului… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

