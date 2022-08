Femeia, in varsta de 80 de ani, a ajuns la Spitalul Militar Central din București cu accident vascular cerebral chiar in ziua de Sfanta Maria. Medicii s-au straduit, dar dupa patru zile au fost in situația de a declara ca pacienta este in moarte cerebrala. Și totuși familia a fost de acord cu donarea de organe. Specialiști de la trei spitale s-au implicat in prelevarea de organe: medicii de la Institutul Clinic Fundeni au prelevat ficatul. Vasile Lungu, medic chirurg, a coordonat echipa de prelevare hepatic. Ficatul a fost transplantat unui barbat de 64 de ani, care avea cancer hepatic. Medicii…