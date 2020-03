Stiri pe aceeasi tema

- Sumele uriase sifonate sub pretextul unor modernizari intr-o comuna timișeana nu vor mai fi recuperate vreodata și nici faptașii pedepsiți. The post Dosarul unui jaf de milioane a fost ținut șapte ani in sertar la un parchet din Timis si apoi clasat pentru ca s‑au prescris faptele appeared first on…

- Procurorii DNA Timisoara colaboreaza cu colegii lor de la DIICOT Caras Severin pentru probarea activitatii infractionale a fostului vicepresedinte al PSD Arad, Mirel Pascu, cercetat in dosarul DNA denumit "PSD Arad".Citeste si: EXCLUSIV PROBLEME MARI pentru IPS Teodosie - Martorul care și-a…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul Caracal, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, scrie agerpres.ro.Potrivit unor oficiali din DIICOT, rechizitoriul va fi inaintat spre confirmare procurorului…

- Un barbat din localitatea timișeana Tomnatic a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru violența in familie. Pe fondul unor certuri avute cu tatal sau, barbatul a inșfacat un picior de masa și și-a lovit de... The post S-a intamplat in Timiș: Și-a batut tatal pana l-a omorat appeared first…

- What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restrictie dupa ce procurorii i-au facut dosar penal pentru ultraj. Magistratii au decis sa-i ridice lui What's Up masura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restrictie: poate parasi tara in cazul in care de sarbatori…

- Informații de ultima ora! Fostul ministru de Interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, acesta anunțand ca a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad. Fifor este insoțit la sediu DNA Timișoara de avocatul sau. De altfel, și fostul ministru al Transporturilor,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de televizare…