S-a întâmplat în Șofronea: un bărbat din Macea s-a crezut Batman Un barbat din Macea a crezut ca legea in cazul sau nu se mai aplica. S-a inșelat amarnic, iar ceea ce a facut ieri dupa-amiaza, a devenit public. Nu numai ca a baut, dar s-a și urcat la volan și fara sa-și puna centura, a confundat autostrada cu localitatea Șofronea. El a fost prins cu […] The post S-a intamplat in Șofronea: un barbat din Macea s-a crezut Batman first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post S-a intamplat in Șofronea: un barbat din Macea s-a crezut Batman appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea energiei electrice va fi intrerupta joi, 8 decembrie, pe cateva strazi din Pecica. „Maine, 8 decembrie, sunt programate lucrari la rețeaua electrica din Pecica, motiv pentru care furnizarea energiei electrice va fi intrerupta, aproximativ intre orele 9 – 17. Va fi afectat cartierul nou de…

- Astazi praznuim pe Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, ocrotitorul Romaniei. Sfantul Andrei a fost fratele Sfantului Petru, caruia pentru prima data i L-a facut cunoscut pe Hristos. Pentru aceasta, i se mai spune și cel Intai chemat al Domnului. El a propovaduit creștinismul intr-o parte a teritoriului…

- S-a intamplat in plina zi la Maderat: un barbat a fost batut crunt de trei persoane chiar in fața casei sale. Acestea au venit cu un autoturism, au batut in poarta și cand proprietarul a ieșit in strada i-au pulverizat spray iritant in fața și l-au lovit. Apoi, cei trei au urcat in mașina și […] The…

- In cursul dupa-amiezii, polițiștii Secției 9 Rurala Sebiș au oprit pe D.N. 79/A un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din județul Hunedoara, cu inca doi ocupanți. La controlul efectuat asupra mașinii, in portbagaj au fost gasite 10 recipiente de plastic a cate 25 de litri, care conțineau combustibil.…

- Un barbat de 26 de ani din Macea a fost prins dupa ce a furat trei autoturisme, dar și marfa dintr-un magazin din Maderat. Polițiștii Secției 1 Rurala Arad l-au identificat și l-au reținut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistraților Judecatoriei Arad cu propunerea luarii unei masuri preventive,…

- Dragostea nu are varsta. Asta a demonstrat ieri, la Lipova, un batran de 84 de ani. Gelos, barbatul s-a certat cu o femeie de 30 de ani și iubitul acesteia, un tanar de 23 de ani, i-a injurat și apoi, a scos un pistol și i-a amenințat. Moșul iubareț a ramas in final și fara […] The post S-a intamplat…

- Un pas nu exista decat daca este vazut sau auzit. Un om este o poveste iar o poveste poate fi uneori despre un om. Arta capata multiple valențe, in abordarea ei. Poate fi un punct de plecare pentru o existența non liniara, o terapie in adevaratul sens al cuvantului. „Regizorul Copel Moscu vede dincolo…

- O fabrica de peleți a ars in aceasta dupa-amiaza la Sebiș. „In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:15, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la hala de producție a unei fabrici de peleți din orașul…