Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Morodan și Adrian Teleșpan au concurat impreuna la Asia Express. Cei doi erau sarea și piperul competiției, insa se pare ca odata ajunși in Romania, ei au incetat sa țina legatura și sa iși mai vorbeasca. Fostul concurent de la show-ul Asia Express a spus adevarul despre relația lui cu contesa…

- Trenul IR 1835 care circula in relatia Bucuresti Nord - Craiova - Teius/Cluj Napoca a intarziat joi circa 150 minute in statia Chiajna, ca urmare a producerii unor defectiuni succesive la locomotiva, informeaza CFR Calatori.

- CFR Calatori anunța ca trenul IR 1754 Suceava-București Nord e oprit intre stațiile Periș și Buftea, din cauza ca locomotiva s-a stricat. O alta locomotiva a plecat sa preia trenul, insa este estimata o intarziere de peste o ora și jumatate. „Ca urmare producerii unei defecțiuni la locomotiva…

- Duminica trecuta mai multe trenuri din Romania au avut intarzieri din cauza garniturilor feroviare sau a lucrarilor de construcții de pe anumite tronsoane. Cea mai mare intarziere a fost inregistrata de trenul IR 1824, de la Deva catre București-Nord. Pasagerii care au ales sa calatoreasca cu acest…

- Trenurile care ajung sau pleaca din Gara de Nord inregistreaza luni intarzieri de sute de minute, pe fondul protestelor feroviarilor. Un tren Targu Jiu – Bucuresti are o intarziere de trei ore. Doua trenuri care urmau sa plece din Gara de Nord catre Aeroportul Henri Coanda, respectiv Constanta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, in contextul grevei spontane de la CFR, ca toate companiile din transportul feroviar vor trece printr-un proces de eficientizare economica. El a subliniat ca e dispus la dialog, dar pe argumente economice, nu pe poziții de forța. Grindeanu…

- Pasagerii care au calatorit duminica cu trenul IR 1824 de la Deva catre Bucuresti Nord au ajuns la destinatie cu peste trei ore intarziere, din cauza unei defectiuni la locomotiva altui tren. Tot duminica au fost raportate intarzieri si la alte garnituri feroviare. Mai multe garnituri feroviare…

- In aceste zile, premergatoaer Craciunului și Revelionului, s-au facut mai multe controale. Majoritatea au fost sub tutela ANPC-ului, iar inspectorii au gasti mai multe nereguli in lanțurile de magazine Kaufland și Lidl, dar și in magazinele celor de la Penny Selgros și Metro. In urma neregulilor gasitepreședintele…