S-a întâmplat în Maramureș: Un tânăr din Cluj a intrat cu motocicleta într-un gard Duminica, 16 octombrie, polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 1C in localitatea Buciumi. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din județul Cluj a condus un motociclu pe D.N. 1C, avand direcția de deplasare spre Baia Mare, a inițiat manevra de depașire a unei autoutilitare condusa de un barbat de 46 de ani din județul Suceava, care la randul sau a inițiat aceiași manevra. Motociclul a parasit partea carosabila dupa care pe acostamentul din partea stanga are impact cu solul și se oprește in gardul unui imobil. Tanarul de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

