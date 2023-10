Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat, vineri 29 septembrie, ca imaginile camerelor de supraveghere ale accidentului din 2 mai, in care doi tineri au fost loviți și uciși de Vlad Pascu, aratau ca tinerii mergeau in afara parții carosabile. „Imaginile surprinse de catre camerele de supraveghere arata clar…

- A fost o urmarire ca-n filme pe DN1. S-a intamplat intre Bucuresti si Ploiesti, dupa ce, initial, un sofer, care conducea o masina fara placute de inmatriculare, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Șoferul, spun surse Digi24, ar fi furat o mașina din parcarea unui mall din Capitala și a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care a incercat sa intre in tara cu un autoturism marca Audi Q5, estimat la valoarea de aproximativ 40.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania.

- Politia Capitalei este in alerta dupa ce un seif a fost furat dintr-o instituție de credit din Capitala! Reprezentantul unei instituții de credit din Bucuresti a reclamat la poliție, in urma cu puțin timp, faptul ca seiful i-a fost furat. Potrivit unor surse, hoțul a intrat in unitate și a plecat cu…

- Urmarire ca-n filme in București pentru capturarea unui barbat. Este vorba despre un traficant care transporta in masina noua tipuri de droguri. El a fost prins cu greu in trafic de mai multe echipaje de politie, dupa o cursa nebuna pe strazile din Capitala.

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Tanarul de 26 de ani a urmarit-o pe femeie cu un scuter, i-a lovit intentionat masina, iar apoi i-ar fi furat din autoturism o geanta in care se aflau aproape 50.000 de euro. Tanarul a avut alți doi complici, care sunt cautați de poliție, potrivit News.ro.Politia Capitalei a transmis, joi, ca politistii…