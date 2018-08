S-a insurat Justin Bieber? Logodnica poarta acum o verigheta! Conform revistei People, Hailey a inlocuit inelul de logodna cu doua verighete: una doar din diamante, iar cealalta din aur. Insa modelul a purtat, in acelasi timp, un inel asemanator si pe cealalta mana. Faptul ca frumoasa blondina si-a schimbat inelele a trezit multe speculatii. Oamenii se intreaba daca cei doi nu s-au casatorit deja in secret. Cu o zi inainte sa fie fotografiata cu verigheta pe mana, Hayley purta inelul de logodna si tot atunci, cei doi s-au intalnit si cu un preot pentru a discutii. Fetelor, puteti sa stati linistite! Bieber inca nu s-a casatorit! Conform publicatiei Gossip… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

