- Autoritațile au instituit carantina in satul Ramnicelu, o localitate cu aproximativ 3.000 de locuitori, dupa ce șase persoane s-au infectat cu noul coronavirus de la un membru al familiei, iar mai multe zeci de persoane au refuzat testarea, potrivit unui comunicat al Prefecturii Buzau,

- In județul Harghita sunt doar 18 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar autoritațile spun ca acest fapt este explicabil prin testarea masiva și respectarea cu strictețe a regulilor impuse, anunța MEDIAFAX.Seful de cabinet al Prefectului Harghita, Adrian Panescu, spune ca in…

- Autoritatile sanitare au confirmat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19 in Alba. Este vorba despre o persoana care se afla in carantina și venise din Italia. A fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. In ultimele zile, sectia respectiva a fost eliberata…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.